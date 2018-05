Ha preso il via a Milano la manifestazione degli antagonisti e degli anarchici contro le multinazionali del petrolio e le politiche italiane in Africa e sull’immigrazione. Circa 200 persone sono partite da piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, per il corteo che attraverserà via Pola, piazzale Lagosta, via Alserio, via Carlo Farini, per concludersi in via Imbonati. Massima allerta da parte delle forze dell’ordine, impegnate a prevenire i disordini avvenuti il primo maggio 2015 a Milano, quando un gruppo di black bloc scatenò scene di violenza nel giorno dell’inaugurazione dell’Expo. Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando gli incappucciati scatenarono una guerriglia urbana. Presenti anche No Tav, No Tap e gruppi a favore della liberazione della Palestina, fra cui il coordinamento lombardo Palestina. Lungo il percorso il Comune di Milano e la polizia locale hanno fatto rimuovere le auto in sosta, chiuso diverse strade, spostato i cestini dei rifiuti e isolato le zone e i punti sensibili che potrebbero essere presi di mira. Gli organizzatori al megafono hanno chiesto, poco prima dell’inizio della manifestazione, di “tenere lontano i giornalisti”. Intanto, i vigili urbani hanno sgombrato le strade dalle auto. L’allerta è massima. A presidio i poliziotti e i carabinieri in tenuta antisommossa.

Non a caso, lungo il percorso, forze di polizia e Comune di Milano hanno rimosso cestini e auto, isolando luoghi che potrebbero essere presi di mira (come un’area di servizio dell’Eni in via Galvani, ndr) che non è stata attaccata. “Non so bene che cosa stiano contestando – ha detto l’ad di Eni Claudio Descalzi -. Noi stiamo investendo molto, fino a 1,2 miliardi nelle fonti rinnovabili. Probabilmente le contestazioni milanesi sono molto più ampie e vanno contro un certo sistema che riguarda le società multinazionali che ha anche aspetti che possono essere criticati” ha detto ancora l’ad di Eni a margine del suo intervento al festival di Limes a Genova.

Il corteo si è aperto con il lancio di un fumogeno. Alla testa del corteo uno striscione che raffigura un cane a sei zampe decapitato con accanto la scritta “Attacchiamo i padroni e le loro guerre”. Oltre agli slogan contro l’Eni e le forze dell’ordine, i manifestanti hanno gridato “assassini” e “Cie e galere non ne vogliamo più. Colpo su colpo li butteremo giù”. Prima della partenza del corteo alcuni rappresentanti dei movimenti antagonisti hanno preso la parola. Uno, proveniente dal Veneto, ha spiegato che questa “è la prima manifestazione che vuole rompere il silenzio sulla pratiche di sfruttamento e di rapina che in tanti Paesi del mondo e soprattutto in Africa Eni e il governo italiano hanno organizzato. Quello di oggi è un corteo modesto – ha proseguito – siamo meno di quanti vorremmo essere ma molti di più di quanto vorrebbero loro”.