Andrea (nome di fantasia) è un attivista del gruppo Giovani dell’Arcigay di Milano. In piazzale Segesta, mentre stava andando alla fermata della metro insieme a due amici, è stato aggredito intorno alle 19.30 da un gruppo di sei ragazzi, probabilmente tutti minorenni. “Mi hanno spintonato, poi mi hanno sputato addosso e mi hanno insultato. Il motivo dell’aggressione? Indossavo una giacca rosa. Me lo hanno pure detto: ‘Che giacca è quella? Fai l’uomo’. Ora ho paura di passare di nuovo in quella zona”. Andrea racconta di come in passato abbia già ricevuto insulti: “Quelli sono all’ordine del giorno, ma entrano da un orecchio ed escono dall’altro. Per fermare questi episodi – aggiunge – ci vorrebbe una legge contro l’omofobia”. Per sabato 5 maggio è stato organizzato un presidio in piazzale Segesta da Arcigay e Giovani Democratici