Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di fronte a questa affermazione Peter Gomez fa notare che: “Con il proporzionale puro oggi avremmo un governo Di Maio-Salvini“. Rosato risponde sarcastico: “Bello, bello!”, una presa di posizione a cui Gomez replica sottolineando l’incongruenza di fondo: “Allora lei confessa che fa le leggi elettorali contro qualcuno, non per la democrazia”. Rosato si difende: “Abbiamo costruito una legge che cercasse di mettere insieme più forze possibili in Parlamento”.