“Escludendo per coerenza collaborazioni col Pd di Renzi, spero che i cinquestelle tornino sulla terra e abbiano voglia di dialogare, di costruire. Come centrodestra ce la metterò e ce la metteremo tutta. E ce la metterò tutta perché è il mio dovere”. Dichiara Matteo Salvini a Bergamo dove si trovava per la festa della Lega. Pronto per un preincarico? “Io sono pronto per dare un governo a questo paese, abbiamo messo ‘Salvini premier’ nel simbolo perché ci crediamo, non per gioco”