Immagini dei passeggeri del treno regionale 10130 Savona-Torino delle Ferrovie dello Stato che è deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Non si hanno notizie, al momento, di eventuali feriti. Sul posto si stanno recando i soccorritori e le forze dell’ordine. La linea ferroviaria risulta interrotta tra Fossano e Mondovì.