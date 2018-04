“Accordo con M5s? Io non ho dubbi nel dire no, ne sono convinta nel profondo, ma per ragioni riguardanti i programmi, non per i loro insulti, che restano una questione personale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Alessia Morani, che spiega: “Ad esempio, sull’emergenza Ilva ieri si è consumata in Europa una cosa gravissima: il M5S ha presentato un atto con cui chiedeva la chiusura dell’Ilva. Noi del Pd invece siamo fortemente contrari alla sua chiusura. Queste non sono differenze banali, ma sostanziali, perché riguardano l’idea di sviluppo di un Paese. Se dovessimo fare un governo col M5S, dovremmo fare metà e metà sulla chiusura dell’Ilva? Non ci sono i margini per poter trattare coi grillini, perché significherebbe piegarsi a politiche che io non condivido in nessun modo”. Morani sottolinea che Matteo Renzi è il miglior leader esistente del centrosinistra e aggiunge: “Gli insulti del M5S sono questioni personali. Io sono stata anche querelata da alcuni grillini e io li ho querelati a mia volta. Ma la politica non è fatta di opinioni personali. Se mi hanno insultata, posso anche passarci sopra. Non credo che pesino i vari ‘piddioti, mafiosi, corrotti e zocconi’, ma i contenuti. Ad esempio, sulla salute pubblica abbiamo concezioni totalmente differenti. Io sono assolutamente favorevole ai vaccini, i No Vax invece hanno trovato sponda nel M5S e le posizioni anti-scientifiche sono quanto più lontano dalla mia cultura. Negli anni con Berlusconi” – continua – “ce ne siamo dette di tutti i colori, ma quello si supera quando c’è da governare un Paese. Il disaccordo col M5S va oltre il personale, non me ne frega nulla degli insulti. Non sono una che si sottrae allo scontro e sono sempre molto franca ed educatissima, perché i miei genitori ci tengono. Io non utilizzerei mai il linguaggio dei grillini”. Poi lancia una domanda provocatoria: “Ma Di Maio festeggia il 25 Aprile? Anche questo è dirimente”. A Luca Telese che gli ricorda gli accordi tra Pd e Berlusconi, Verdini e Alfano, la parlamentare dem risponde: “Sullo Ius Soli i grillini si sono sottratti alla votazione, così come è successo con le unioni civili, che invece Alfano ha votato con la fiducia. E pensate che sia stato semplice? No, non lo è stato. Abbiamo trovato Alfano sulle unioni civili, ma non i grillini”