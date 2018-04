“Riuscire a stare qui è una vittoria per me. Avevo 24 anni, oggi ne ho 98”. Iole Mancini, partigiana, aveva 24 anni durante la Liberazione, oggi ne ha 98. “E sono felice di esserci perché ogni anno penso che sia l’ultimo. Ma poi forse la mia generazione forte e la mia tenacia mi portano qui per festeggiare”. “Io avevo 15 anni”, dice Mario Di Manlio, partigiano anche lui, mentre una macchina li porta attraverso il corteo per la Liberazione organizzato oggi dall’Anpi a Roma. “Col carrettino del gelatai andavo alla Caserma in Santa Croce in Gerusalemme e caricavo i moschetti. Una volta ho incontrato un tedesco, credevo mi ammazzasse anche perché non li capivo. Ma sono riuscito a portare le munizioni ai compagni”.