“Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito”. Lo ha detto il presidente Pd Matteo Orfini, interpellato dopo il mandato esplorativo a Roberto Fico. Il ‘contratto di governo’? “Un’operazione cinematografica, è fiction quel documento, un’opera di maquillage delle proposte delle politiche. Nel M5s – continua Orfini – c’è una grandissima voglia e legittima di arrivare a Palazzo Chigi, ma se va avanti così ci proporranno i ‘100 punti del Pd‘ e Di Maio chiederà la tessera del Pd per di avere il nostro sostegno – ironizza Orfini – ma questo non è un atteggiamento serio. Non giochiamo e non prendiamo in giro gli italiani”