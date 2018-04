“La chiusura di Di Maio a Salvini? A me la soluzione M5S-Pd è sempre sembrata l’unica realistica. Da un lato, a Salvini non conviene distruggere la coalizione, per quanto fittizia, del centrodestra, rischiando di diventare il capo di una monade al 17%. Dall’altro, Berlusconi ha ottimi argomenti per tenere avvinto a sé come l’edera l’alleato leghista”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il niet del M5S alla Lega su un eventuale accordo di governo. E aggiunge: “E’ molto difficile e molto pericoloso per gli alleati di Berlusconi allontanarsi da lui. Berlusconi è abituato a far manganellare dalle sue tv e dai suoi giornali tutti quelli che si mettono di traverso sulla sua strada. Se poi sono suoi alleati o ex alleati, ci mette un carico da 11 particolare. Basta ricordare i casi di Fini e di tantissime persone che hanno provato a fare un passo di lato e ad allontanarsi un pochino da lui. Sono stati immediatamente oggetto di pestaggi che li hanno lasciati praticamente senza vita politica. Non credo che Salvini voglia fare la stessa fine”. Travaglio sottolinea: “Ogni tanto i giornali di Berlusconi lanciano contro Salvini degli avvertimenti. Il potere dei soldi e dei media serve soprattutto a quello e Berlusconi l’ha usato sempre per questo fine. Io gliel’ho visto usare nel ‘94 contro Indro Montanelli. E mi è bastato per capire quello che sarebbe stato il ventennio successivo. Devo dire che Berlusconi non si è mai discostato da quel modello: o ti compra o ti pesta o rimani un suo fedele Dudù. Chi non fa Dudù si prova comprarlo. Se poi non si riesce, lo si mena”. Circa l’ipotesi di un mandato esplorativo affidato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il direttore del Fatto non ha dubbi: “Andrà a chiedere ai partiti risposte che già conosce. Sa già che il M5S non andrà mai al governo se c’è Forza Italia e quindi, con tutto il rispetto, andrà a schiantarsi in una esplorazione che non porterà assolutamente a nulla. E così archivieremo finalmente questa truffa che chiamiamo centrodestra, che è una coalizione finta con dei programmi completamente opposti al suo interno”