Siparietto con botta e risposta a effetto domino nel corso de L’Aria che Tira (La7). A fare da apripista al dibattito è l’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, che commenta con toni caustici l’inaugurazione del Vinitaly, a cui hanno partecipato diversi leader politici: “Più che del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili. Per fare il governo non avremmo bisogno di un presidente della Repubblica, ma di un esorcista. Ci sono condizioni assurde. E Di Maio è così arrogante che, non me ne vorrà Marattin, sta diventando più antipatico di Renzi“. Chiamato in causa, il deputato Pd replica: “Rilassatevi, Renzi è il senatore di Rignano, lasciatelo stare”. Coglie la palla al balzo il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini, che ironizza: “Il Pd non vuole essere disturbato, lasciatelo tranquillo, lasciate che contempli il suo ombelico e i suoi guai”. “Il Pd è nella fase popcorn”, osserva il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Fabrizio d’Esposito. “Dovranno ordinare patatine” – commenta Giannini – “perché ormai i popcorn però sono finiti”. E Marattin ribatte: “Quindi, se il Pd vince deve governare. Se il Pd perde deve governare. Ma, scusate, non avete altri interessi nella vita?”. “Parafrasando Buffon, si tratta di avere un cuore al posto del bidone dell’immondizia”, scherza d’Esposito. “No, non faccia citazioni sacre”, risponde il parlamentare dem