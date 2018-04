C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. Ma l’incomunicabilità continua al di là dei calici di vino, perché arrivando a Verona il capo politico del M5s replica: “Chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno” al Paese. E Di Maio ricorda anche che “l’ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd“. Se il leader della Lega cerca di ricucire con i Cinque stelle, nel frattempo palesa l’ennesima frattura nel centrodestra. L’ipotesi di un governo autorevole lanciata da Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera “per mediare tra Usa e Russia nella crisi siriana” è assolutamente smentita da Salvini: “Mai“, ha detto prima di entrare nel padiglione del Veneto.

“Cosa offrirei a Berlusconi? Un bicchiere di Fanta. Non è buona ma è tanta“, replica a una domanda con una battuta il leader del Carroccio. Che poi ribadisce “il mio obiettivo” di avere un centrodestra unito, specificando però: “Spero sia l’obiettivo anche degli altri”. Tutte le distanze e discordie con il suo “alleato” Berlusconi emergono se l’argomento è la Siria. L’ex premier nella sua lettera al Corriere parla di una “leale e indiscussa amicizia prima di tutti verso gli Stati Uniti“, mentre “la Russia di Putin” è “un partner strategico”. Per Salvini invece la priorità, appena fatto il governo, è far “saltare le sanzioni contro Mosca”.

Se per Berlusconi c’è la Fanta, Salvini un bicchiere di buon vino lo offrirebbe a Di Maio, ma non da bere vis-à-vis: “Non c’è nessun incontro in programma”. Il leader della Lega è arrivato alla fiera di Verona poco dopo le 10.30 avvertendo che “oggi non c’è spazio per la politica” proprio prima di cominciare il suo comizio. “Per il governo io sono pronto”, ha aggiunto. Poi si è dichiarato più disponibile nel dibattito in corso per la designazione del premier, continuando sulla linea della metafora enologica: “Io un bicchiere di vino lo berrei con tutti: sono altri che non hanno deciso che vino bere” ha detto Salvini.

L’aspirante premier leghista parla di Di Maio con i militante, promettendo di “non farsi incastrare da nessuno”, ma anche con Mauro Corona che gli ha donato una bottiglia di Amarone “per fare ubriacare” proprio il capo politico dei Cinque stelle, ha detto lo scrittore. “Dopo due o tre bicchieri di Amarone il governo lo facciamo subito…”, ha aggiunto poi Salvini durante una diretta Facebook. “Sono stufo – ha detto – o si fa il governo che è emerso da chi ha vinto le elezioni o andiamo al voto e non se ne parla più”. Il leader della Lega si riferisce a Berlusconi e Alessandro Di Battista, ribadendo come sabato che non vuole “perdere tempo” con “questi che si insultano, tu sei brutto, tu sei cattivo, tu sei un delinquente, non sei democratico, tu non sei capace“.

“Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte“, ha detto invece Di Maio arrivando al Vinitaly. “Un centrodestra unito, come si è visto anche dalle immagini del Quirinale, non esiste”, ha aggiunto. “Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per capire gli obiettivi comuni tra il programma del M5S e quelli della Lega e del Pd”. Di Maio ricorda che “l’ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd” e fa un appello “al senso pratico” rivolto a tutti: “Non ci si può fermare e bloccarsi sulle logiche politiche”. Sull’ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati chiosa: “Questo lo decide il presidente”.