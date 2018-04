Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica cose. Insomma, fa di tutto per rubare la scena al leader leghista (che per l’occasione è stato obbligato ad allacciarsi la giacca, proprio come vuole il credo berlusconiano in tema di eleganza). La clip che raccoglie il meglio della sua mimica nella breve conferenza stampa al Colle è già un cult. Ha iniziato presentando e introducendo il “leader” Matteo Salvini. Poi è stato un continuo, raggiungendo l’apice con il conteggio dei punti enunciati dal leghista con vistosi gesti della mano. Poi ha messo le mani in tasca e ha assunto una posa impettita. Alla fine il colpo da maestro: accompagna – forse è meglio dire spinge – Salvini e Meloni verso l’uscita, appropriandosi dei microfoni per rivolgersi ai giornalisti presenti in sala attaccando i grillini: “Mi raccomando fate i bravi, sappiate distinguere chi è un democratico e chi non conosce neppure l’ABC della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani”