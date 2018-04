Appoggio esterno di Forza Italia ad un governo M5S-Lega? “E’ evidente che le posizioni in campo siano chiare e che stiano lavorando ad un’ipotesi che coinvolga anche Forza Italia. Le formule tecniche sono tante, una potrebbe essere proprio questa ed avrebbe una sua ragionevolezza”. Così il Senatore del Pd Andrea Marcucci, a poche ore dall’incontro con il Capo dello Stato per le consultazioni. “Ipotesi comunque lontane dalla disponibilità del Partito Democratico”, aggiunge il Capogruppo di Senatori dem, uscendo da Palazzo Chigi, dopo un incontro con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. La vicenda in Siria potrebbe diventare un fattore di accelerazione per la formazione di un governo? “Situazione delicatissima che ci preoccupa – afferma Marcucci che ricorda come ieri, proprio lui per primo in Senato ha chiesto al Governo ancora in carica per gli affari correnti di riferire in Parlamento – è una situazione grave che certamente impone la presenza di un governo che sia nelle condizioni di governare”. E in questo rapido evolvere della situazione, il Pd potrebbe ‘rientrare in partita‘ convergendo sul nome di Giancarlo Giorgetti per un governo centrodestra-Pd? “La lega è molto distante da noi”, replica Marcucci , che poi sul nuovo accordo tra centrodestra e M5S sul nome del leghista Nicola Molteni quale Presidente della Commissione speciale di Montecitorio, commenta: “Lo sapevamo che tra loro c’era un accordo organico, rigido ed anche politico”.