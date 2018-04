E’ iniziato questa mattina, a partire dalle 10, il secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo gli incontri fissati in mattinata, vedrà i partiti maggiori nel pomeriggio: alle ore 16.30 il Pd, alle 17.30 la coalizione di centrodestra, alle o18.30 il M5S. I leader del centrodestra si incontreranno prima, per un vertice in vista del colloquio con il Capo di Stato.