“C’era tanto lavoro da fare. Ora rappresento tutti gli italiani, come terza carica dello stato sono ‘terzo’ rispetto alle forze politiche e va bene così”. Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a chi gli chiedeva come mai ieri non è stato presente alla manifestazione M5s di Ivrea. In mattinata Fico ha inaugurato la manifestazione ‘Domenica con Montecitorio a porte aperte’, la prima da quando è stato eletto. L’iniziativa della Camera dei deputati prevede una volta al mese l’apertura del Palazzo alle visite del pubblico.