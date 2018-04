Massimiliano Fedriga (Lega), ospite di Otto e Mezzo (La7) risponde ai veti di Luigi Di Maio sulle alleanze di Governo: ‘Noi a Di Maio rispondiamo seguendo il voto del 4 marzo: vogliamo essere coerenti e rispettare l’impegno che abbiamo preso con gli elettori, i 5 Stelle sembra che invece scelgano uno schema proporzionale da Prima Repubblica. Ma un Governo non può basarsi su veti o prevaricazioni, ma solo sui temi che gli elettori hanno indicato il 4 marzo. Non si può pensare di spezzare il centrodestra e anche se è vero che non esistono maggioranze assolute in Parlamento, esiste quella relativa, del centrodestra’