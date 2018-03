Saranno Graziano Delrio e Andrea Marcucci i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella XVIII legislatura. Il secondo, in particolare, un renziano ortodosso sul quale le minoranze avevano già protestato. Ma Maurizio Martina, segretario reggente, ha spiegato: “Abbiamo fatto scelte di squadra, qui alla Camera c’è stata unanimità”. “Quanto ha pesato la volontà di Renzi su Marcucci? Ma no…”, ha poi tagliato corto uscendo da Montecitorio. Il renziano Andrea Romano, invece, ha difeso il segretario uscente: “Comanda ancora Renzi? Questa è una caricatura, non siamo una caserma. Ma non si può impedire all’ex segretario di fare politica”.