Al Pd “serve una proposta politica. Dobbiamo evitare l’aventinismo distinguendo tra livelli istituzionali e livelli di governo”. Lo ha detto Andrea Orlando parlando all’assemblea di Sinistra Dem. “Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l’aspetto che non facciamo alleanze con chi ci ha insultato, una cosa che va bene per l’asilo. Abbiamo fatto un’alleanza con il centrodestra dopo una campagna elettorale durante la quale non ci siamo scambiati fiori” ha aggiunto