I due - secondo quanto riporta l'edizione milanese La Repubblica - sono stati minacciati con un’arma, forse un coltello, rapinati di portafogli e cellulari da "un sudamericano" mentre si erano appartati in zona Ripamonti. Nella stessa via, 18 anni fa, un episodio analogo

Li hanno aggrediti e rapinati. Poi hanno pestato lui e stuprato lei. Vittime della violenza sono uno studente di 22 anni e una ragazza diciannovenne che nella tarda serata di lunedì si erano appartati in auto a Milano, in zona Ripamonti.

I due – secondo quanto riporta l’edizione milanese La Repubblica – sono stati minacciati con un’arma, forse un coltello, rapinati di portafogli e cellulari. Poi la ragazza ha subito violenza dall’aggressore, descritto come “un sudamericano” ai carabinieri che indagano sulla vicenda, che poi è fuggito a bordo della Fiat Punto della coppia.

Le violenze sono accadute in fondo a via Chopin, nell’area sud della città, dove, il 4 giugno 2005, si era consumata una rapina analoga con stupro ai danni di una coppia. In quel caso furono identificati e arrestati cinque romeni di cui due minorenni. Riportarono condanne fino a 9 anni.