A riscuotere la tangente sarebbe stato Antonio Gazzarra, vicepresidente dell’ente appaltante, il Consorzio Siciliano Autostrade. La tangente sarebbe stata spacciata come il compenso riscosso per una consulenza in realtà mai fornita a un’altra società. Nella misura cautelare il gip parla di "tasso di illegalità neanche facilmente immaginabile"

Una “riserva per le tangenti” creata con i soldi pubblici degli appalti. Un “tasso di illegalità neanche facilmente immaginabile“, “tanto alla luce del sole da sbalordire” soprattutto perché dietro la “naturalezza dell’illecito” c’è “mera spregiudicatezza, basata evidentemente su un senso di impunità“. Sono le considerazioni del gip di Messina nella misura cautelare con cui, su richiesta della procura, ha disposto l’arresto di sei persone con le accuse, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio e corruzione nell’ambito di un’inchiesta per presunte tangenti per la realizzazione di tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela. Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, big del settore delle costruzioni, è finito ai domiciliari. Arrestati anche il presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Scarl Antonio D’Andrea e l’ex capo della segreteria tecnica dell’ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto.

“Una delle cose che più colpisce, – scrive il giudice nella misura cautelare – è la creazione di un fondo, con i soldi pubblici degli appalti, per consulenze e contatti, una riserva per tangenti e corrompere funzionari alla luce del sole e, ancor di più, che tale fondo sia stato autorizzato dall’amministrazione pubblica e come un subappalto, con un tasso di illegalità neanche facilmente immaginabile“. “Tanto alla luce del sole da sbalordire, ma non certo per una assurda buona fede, – prosegue – che le risultanze processuali escludono, emergendo che la naturalezza dell’illecito trova con evidenza altra ragione, mera spregiudicatezza, basata evidentemente su un senso di impunità“. “Senso di impunità – conclude – che purtroppo non pare nascere dal nulla, ma ha il suo fondamento nei limiti oggettivi e riscontrati dei poteri di controllo, e degli stessi poteri giudiziari”: il controllo giudiziario “è limitato inevitabilmente al caso che emerge, nello specifico grazie ad una segnalazione del TAR, sia per difficoltà di penetrare nel complesso mondo degli appalti, sia per oggettivi limiti di forze rispetto ad un numero di reati sconfinato, talvolta per limitazione di metodo”.

“Marginale ma emblematica, notoria per essere stato ripetuto in dibattimenti pubblici”, continua il gip, “resta l’asserzione di un pentito di mafia, sulla ‘applicazione, l’uso” della normativa antimafia sugli appalti da parte dei mafiosi: “Prima dell’aggiudicazione aprivamo le buste e se c’era qualche concorrente pericoloso, toglievamo proprio il certificato antimafia dalla sua offerta e così veniva escluso”.

“L’avvocato Gazzarra ha nascosto 300mila euro“, dice, senza sapere di essere intercettato, un ingegnere della Condotte spa. “Sinceramente si prendono i soldi!, so soltanto che è un metodo d’azzardo…se si viene a scoprire …Pachira in questo momento ad Astaldi …di lì Gazzarra”, continua l’ingegnere con il suo interlocutore che è uno dei legali della società. “Per fortuna nascondono…stai a sentirmi…l’hanno sempre fatto!“, gli spiega. A riscuotere la tangente sarebbe stato Antonio Gazzarra, vicepresidente dell’ente appaltante, il Consorzio Siciliano Autostrade. La tangente sarebbe stata spacciata come il compenso riscosso da Gazzarra per una consulenza in realtà mai fornita a un’altra società, la Pachira Partners.

Oltre ai sei colpiti da misura cautelare, sono coinvolte nell’indagine cinque persone, tra cui i componenti della commissione che avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte per l’affidamento delle opere: Pietro Mandanici, Sebastiano Sudano, Antonino Recupero e Corrado Magro. Il Consorzio Autostrade, solo una settimana fa, è stato al centro di un’altra inchiesta della procura di Messina che ha ipotizzato a carico di Sceusa, tra gli altri, il reato di disastro ambientale per i lavori di messa in sicurezza del tratto dell’autostrada Messina-Catania interessata dalla frana di Letojanni.

L'indagine, che nasce da una segnalazione alla procura messinese da parte del Tar, a cui avevano fatto ricorso le ditte escluse dalla gara di affidamento dei lavori, è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia.