L’Assemblea tra almeno un mese, il congresso chissà quando. Doveva essere la resa dei conti ma è tutto rinviato. Sarà solo all’Assemblea del Pd che Matteo Renzi spiegherà le ragioni delle sue dimissioni. Alla direzione, invece, come previsto il segretario non c’è. Al suo posto l’ex premier invia la lettera di dimissioni, letta in apertura di lavori da Matteo Orfini. “Caro presidente, rassegno le mie dimissioni preso atto del risultato delle elezioni. L’effetto immediato di questa lettera è di avviare le procedure: c’è un mese di tempo per avviare l’assemblea. In quella sede spiegherò le ragioni delle dimissioni”, scrive Renzi.

La direzione, dunque, è solo l’occasione per l’entrata in scena di Maurizio Martina, nuovo reggente che prova a chiedere un armistizio. “Cercherò di guidare il partito nei delicati passaggi interni e istituzionali a cui sarà chiamato. Lo farò con il massimo della collegialità e con il pieno coinvolgimento di tutti, maggioranza e minoranze, individuando subito insieme un luogo di coordinamento condiviso. Chiedo unità”, dice il ministro dell’Agricoltura. Che non chiude la porta ai renziani, tutt’altro: “La segreteria si presenta dimissionaria a questo appuntamento. Ma io credo sia importante che continui a lavorare insieme a me in queste settimane che ci separano dall’Assemblea”. In pratica il partito rimarrà comunque in mano a Renzi e ai suoi uomini. E dopo, comunque, non ci saranno le primarie. “La prossima Assemblea dovrebbe avere la forza di aprire una fase costituente del Partito democratico in grado di potarci nei tempi giusti al congresso – dice Martina – Perché il nostro progetto ha bisogno ora più che mai di nuove idee e non solo di conte sulle persone. Questo lavoro potrebbe iniziare proprio con la prossima Assemblea dando vita a una Commissione di progetto incaricata di elaborare unitariamente ipotesi concrete per il percorso”.

Tradotto: dovrebbe essere l’Assemblea a eleggere un segretario traghettatore. Più o meno come avvenne dopo le dimissioni di Pierluigi Bersani e l’elezione di Guglielmo Epifani. Insomma Martina interpreta in tutto e per tutto la linea di Renzi. Lo fa soprattutto quando affronta il nodo fondamentale che divide i dem in queste settimane: l’ipotetico appoggio a un governo guidato dal Movimento 5 stelle o dalla Lega. “Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità. Misureremo insieme ai cittadini le vostre coerenze, giorno per giorno, rispetto a quello che avete promesso facilmente e raccontato in mesi e mesi di propaganda senza limiti”. In pratica a sentire il reggente il Pd rimarrà all’opposizione.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 18 – Cuperlo: “No a stampella ma possibile governo di scopo”

Usare il consenso raccolto per cercare lo sbocco possibile evitando una paralisi deleteria per l’Italia. Anche eventualmente con un governo di scopo che si rivolga al complesso delle forze e degli schieramenti. Con un programma limitato e poi un ritorno governato alle urne. Ma su questo il tempo dirà”.

Ore 17 e 33 – Bresso: “Pd all’opposizione”

Il Pd deve fare opposizione. Noi aspettiamo che chi ritiene di avere vinto le elezioni dica che cosa vuole fare: c’è una procedura, ci sarà il presidente della Repubblica che convoca i gruppi e vedremo. La responsabilità di dare un governo al Paese tocca a chi ha vinto”. Lo afferma l’europarlamentare del Pd Mercedes Bresso, a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo. “Noi sicuramente staremo all’opposizione, poi che cosa succederà nel Paese lo vedremo. Noi siamo da sempre pronti a fare la nostra parte, ma non sostituendoci a chi ha vinto e deve dare una risposta”, conclude.

Ore 17 e 20 – Cuperlo: “Sconfitta interroga i padri nobili” (GUARDA IL VIDEO)

“Le radici della sconfitta affondano almeno negli ultimi 10 anni. Pararsi dai guai rovesciando tutta la responsabilità sul segretario che si è dimesso – cui va la mia solidarietà sul piano umano – sarebbe una soluzione senza onestà”. Così Gianni Cuperlo alla direzione Pd. “Questa sconfitta interroga e incalza l’intera classe dirigente del Pd: partito, governo, padri nobili, minoranze, chi ha scelto di piantare la tenda altrove e ha raccolto pochissimo – ha aggiunto Cuperlo, con riferimento anche al risultato di LeU alle elezioni -. Sono responsabilità diverse perché c’era chi ha comandato e chi no, chi ha sempre applaudito e chi no, chi ha chiesto di cambiare per tempo e chi no. Ma poiché la sinistra rischia di dileguarsi, questo non può che essere un tempo di verità e di svolta”.

Ore 16 e 56 – Cuperlo: “Ripartire da collegialità”

“Ho apprezzato la relazione di Maurizio Martina, a partire dal giudizio sincero sul voto. Per la sinistra è stato il dato peggiore della storia dell’Italia repubblicana. Oggi deve essere il tempo della verità e della svolta. Perdiamo per un vuoto decennale di identità”. Così Gianni Cuperlo nel suo intervento alla Direzione del Pd. “Martina ha ragione – ha proseguito il leader di SinistraDem – sulle cause di questa sconfitta e bisogna ripartire dalle idee. Dovremo dare fiducia a Maurizio e costruire subito la collegialità necessaria per affrontare questa fase. Il Partito democratico c’è, ora dimostriamo che questa sconfitta non è un destino”.

Ore 16 e 45 – Delrio: “Siamo secondo partito italiano. Rimaniamo uniti”

“Siamo ancora il secondo partito italiano, staremo uniti”. Lo afferma Graziano Delrio, a quanto si apprende, in direzione Pd. Delrio ha aperto il suo intervento ringraziando Renzi per tutto quello che ha fatto e per la scelta che ha compiuto con le dimissioni. “Maurizio Martina – aggiunge Delrio – tu ora hai mandato pieno. Grazie per la sua analisi franca e seria. Per ripartire abbiamo bisogno di analisi rigorose come questa. Dobbiamo dire ad elettori ed eletti che il Pd c’è ancora”. “Non bisogna vergognarsi di aver detto la verità. Noi abbiamo cercato di dire la verità” in campagna elettorale, sottolinea: “Abbiamo bisogno di bussole che ci facciano capire i conflitti che ci sono, devono essere leggibili”.

Ore 16 e 38 – Delrio: “Saremo opposizione”

“Abbiamo ricevuto una cartolina netta, chiara, dagli elettori. Noi staremo dove ci hanno messo gli elettori: all’opposizione”. Una opposizione “seria, responsabile, costruttiva”. Lo dice Graziano Delrio nel suo intervento in direzione Pd. “Quando il Paese si renderà conto che le promesse saranno irrealizzabili, gli elettori chiederanno conto”, afferma.

Ore 16 e 33 – Delrio: “Non cerchiamo nuovo capo ma nuova direzione”

“Ai militanti dico: il Pd c’è ancora, non siamo una sfumatura tra il giallo dei grillini e il blu dei leghisti”. Lo dice il ministro Graziano Delrio, nel suo intervento in direzione Pd. “Noi dobbiamo dire ai militanti che c’è bisogno di Pd. Siamo riuniti non per cercare un nuovo capo ma una nuova direzione”, sottolinea. “Siamo di nuovo qua, siamo tornati. Abbiamo bisogno di un partito presente nei territori e nella società”.

Ore 16 e 24 – Inizia il dibattito: 58 iscritti a parlare

Dopo la relazione di Maurizio Martina è iniziato il dibattito alla Direzione del Pd e, a quanto viene riferito, sarebbero 58 gli iscritti a parlare.

Ore 16 e 10 – Martina: “No congresso subito”

Martina continua il suo intervento: “La prossima Assemblea Nazionale dovrebbe avere la forza di aprire una fase costituente del Partito democratico in grado di potarci nei tempi giusti al congresso. Perché il nostro progetto ha bisogno ora più che mai di nuove idee e non solo di conte sulle persone. Ha bisogno di una partecipazione consapevole superiore a quella che possiamo offrire una sola domenica ai gazebo. Abbiamo bisogno di una lettura politica e culturale all’altezza del tempo che stiamo vivendo. Di una profonda riorganizzazione, in grado di investire davvero sui territori e sulla partecipazione diretta della nostra comunità alle principali scelte politiche da compiere. Questo lavoro potrebbe iniziare proprio con la prossima Assemblea dando vita a una Commissione di progetto incaricata di elaborare unitariamente ipotesi concrete per il percorso”.

Ore 15 e 57 – Martina: “Lega e M5s governino”

“Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete più alibi. Ora il tempo della propaganda è finito. Lo dico in particolare a Lega e Cinque Stelle: i cittadini vi hanno votato per governare, ora fatelo. Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità. Misureremo insieme ai cittadini le vostre coerenze, giorno per giorno, rispetto a quello che avete promesso facilmente e raccontato in mesi e mesi di propaganda senza limiti”. Lo ha detto Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

Ore 15 e 54 – Martina: “Guiderò partito con massima collegialità”

“La segreteria si presenta dimissionaria a questo appuntamento. Ma io credo sia importante che continui a lavorare insieme a me in queste settimane che ci separano dall’Assemblea. Con il vostro contributo cercherò di guidare il partito nei delicati passaggi interni e istituzionali a cui sarà chiamato. Lo farò con il massimo della collegialità e con il pieno coinvolgimento di tutti, maggioranza e minoranze, individuando subito insieme un luogo di coordinamento condiviso. Chiedo unità”. Lo dice Maurizio Martina in direzione Pd.

Ore 15 e 50 – Martina ringrazia Renzi

“Sento innanzitutto il bisogno di riconoscere la scelta che il segretario ha compiuto dopo il voto, con le sue dimissioni, e voglio ringraziarlo per questo atto forte e difficile ma soprattutto per il lavoro e l’impegno enorme di questi anni”. Lo dice Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

Ore 15 e 49 – Martina: “Non cerchiamo scorciatoie”

“Non cerchiamo scorciatoie o capri espiatori a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità, e da cui tutti dobbiamo imparare molto. Non ho timore a dire che si è realizzata una cesura storica tra le culture fondative della Repubblica e il paese”. Lo ha detto Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

Ore 15 e 45 – Orfini legge lettera dimissioni Renzi

Il presidente del Pd Matteo Orfini apre con la lettura della lettera di dimissioni di Matteo Renzi la direzione nazionale del Partito democratico. “Caro presidente, rassegno le mie dimissioni preso atto del risultato delle elezioni. L’effetto immediato di questa lettera è di avviare le procedure: c’è un mese di tempo per avviare l’assemblea. In quella sede spiegherò le ragioni delle dimissioni”.

Ore 15 e 43 – Militanti davanti al Nazareno: “Mai con M5s”

Davanti alla Nazareno ci sono anche alcuni militanti contrari a qualsiasi intesa con i pentastellati e la Lega e che per manifestare il proprio convincimento mostrano sulle giacche un adesivo con la scritta: “Mai con M5S’ . Poi aggiungono a voce: “mai anche con la Lega”.

Ore 15 e 17 – Orlandiani riuniti alla Camera

È in corso alla Camera una riunione degli orlandiani con il ministro Andrea Orlando prima della direzione Pd che dovrebbe cominciare tra poco al largo del Nazareno.

Ore 15 e 15 – Arrivano in rapida successione Carlo Calenda, Paolo Gentiloni e Graziano Delrio

Ore 15 – Arrivano in auto Giuliano Poletti, Marianna Madia e Luca Lotti

Ore 14 e 50 – I big dall’ingresso secondario che è transennato.

Tutti i principali esponenti del Pd entrano dall’ingresso secondario, che è transennato e inavvicinabile per i giornalisti (ma non per turisti e passanti), a differenza di quello principale.

Ore 14 e 48 – Arriva Luigi Zanda ed entra dall’ingresso secondario

Ore 14 e 45 – Rosato al fatto.it: “Restiamo opposizione”

“L’appello di Mattarella? È rivolto a tutte le forze politiche, a cominciare da chi ha vinto le elezioni. Noi resteremo con grande serietà all’opposizione“, dice Ettore Rosato.

Ore 14 e 40 – Emiliano ai fatto.it: “Fare un governo”

“Mattarella ha veramente ragione. Dobbiamo contribuire a dare un governo all’Italia. Il Pd può decidere se far unire M5s e Salvini o se si può provare a concordare punti chiave, con un sostegno esterno ai 5s”. Lo ha detto Michele Emiliano.

Ore 14 e 37 – Arriva Piero De Luca ma dribbla le telecamere

Ore 14 e 30 – Dentro Emiliano, Orfini, Richetti e Rosato

In attesa dell’inizio della direzione del Pd, al Nazareno ci sono già Michele Emiliano, i renziani Matteo Richetti e Ettore Rosato, il presidente del partito Matteo Orfini. Quest’ultimo è arrivato già in mattinata quando ancora la sede del partito non era pattugliata dai cronisti. Verso le 13, invece l’arrivo degli altri. Al Nazareno si vedono anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato sconfitto alla presidenza della Regione Lombardia, e Piero Fassino, che però sono usciti dopo pochi minuti.

Ore 14 e 25 – Salvini: “Non ci hanno votato per riportare Renzi”

“Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni”: così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale.

Ore 13 e 54 – Enews Renzi: “Non mollo. Il futuro prima o poi ritorna”

“Io non mollo. Mi dimetto da segretario del Pd come è giusto fare dopo una sconfitta. Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altri. A tutti quelli che mi hanno scritto chiedendomi di non mollare rispondo nello stesso modo. E dico innanzitutto grazie per questi bellissimi anni di lavoro insieme. Il futuro prima o poi torna”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.