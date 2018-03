La polizia di Bologna ha diffuso il video dell’accoltellamento, avvenuto in piazza del Nettuno, in pieno centro (davanti alla biblioteca Sala Borsa), il 4 marzo. Tre ragazzi albanesi, già arrestati, hanno aggredito, forse per “uno sguardo di troppo”, due diciassettenni, ferendoli alle gambe e alla schiena. Le due vittime hanno ricevuto una prognosi di 30 giorni