Alcuni momenti di tensione a Milano tra studenti dell’Università Statale e polizia e carabinieri, all’altezza di via Sant’Antonio. Gli studenti, che hanno organizzato una protesta contro il trasferimento delle facoltà scientifiche sui terreni dove si è svolto Expo, hanno cercato di spostarsi dalla sede principale dell’università verso il distaccamento dove è stata spostata la seduta del senato accademico sulla questione. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno bloccato il corteo e c’è stato un carica per impedire al centinaio di studenti di forzare il cordone. I manifestanti, circa un centinaio che a mani alzate gridavano ‘corteo, corteo’, hanno sfilato scortati da polizia e carabinieri per via Larga e poi hanno cercato di entrare dall’altro lato in via Sant’Antonio dove c’è stato un nuovo contatto con il cordone

Il video è della rivista universitaria Vulcano Statale