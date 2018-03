Un uomo ha tentato di aggredire con un’ascia, poco prima delle 17, Vincent De Maio, speaker di Radio Padania, davanti alla sede della Lega di via Bellerio a Milano, mentre all’interno i giornalisti attendevano la conferenza stampa di Attilio Fontana. E’ proprio De Maio a raccontare ai microfoni della radio leghista la sua testimonianza: “Ringrazio il Signore che vede e provvede da lassù. Tranquillizzo tutti, purtroppo in giro ci sono pazzi. Ho finito il turno qui in radio, sono uscito per tornare a casa e prendere la metro, ma a 300 metri dai cancelli ho incontrato un signore di circa 60 anni, apparentemente tranquillo, che mi ha guardato e mi ha chiesto: ‘Sei un leghista?’. Gli ho risposto di sì e lui mi ha urlato: ‘Leghista di merda!’. Poi ha cominciato ad avvicinarsi per cercare la rissa. Successivamente questo signore ha cominciato a esagerare pesantemente” – continua – “dicendo che ci avrebbe ammazzato tutti. A un certo punto, da dietro la schiena ha tirato fuori un’ascia, che sembrava appena acquistata. E mi ha detto: ‘Ti ammazzo’. Ho cercato di allontanarmi e ho chiamato subito i militari lì vicino. Devo ringraziare anche un signore che ha visto tutto dalla sua finestra e ha chiamato subito i carabinieri”. Poi aggiunge: “Mi ha gridato anche ‘Italiani di merda’ e c’era anche una signora col passeggino. Ha detto che si era fatto 30 anni di carcere e che era malato di Aids. Mi hanno riferito che abita proprio qua vicino, ma la cosa assurda è: come faceva a girare con un’ascia? Ho avuto la sfiga di incontrarlo io. La polizia e i carabinieri hanno arrestato questo signore, ma hanno fatto una fatica incredibile a fermarlo”. De Maio poi mostra un’immagine dell’aggressore, immortalato da lui stesso con il suo smartphone