Un uomo armato di accetta avrebbe tentato di aggredire un dipendente della sede leghista di via Bellerio, a Milano. Tutto è accaduto poco dopo le 16.30. Secondo un testimone, che ha avvisato le forze dell’ordine, l’uomo, un italiano di una cinquantina d’anni, stava percorrendo la strada inveendo contro i politici, in particolare leghisti e si sarebbe accanito sulla vittima, che però è riuscita a scappare per chiedere aiuto al vicino presidio dell’esercito. L’aggressore sarebbe poi stato immobilizzato e portato via dai carabinieri pochi minuti dopo.