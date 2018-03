Salone delle Fontane a Roma, in allestimento per la presentazione della squadra di Governo del M5s. Tra i primi ad arrivare c’è Manlio Di Stefano che pur non facendo parte della squadra di Governo commenta così il team candidato dal Movimento: “Presentiamo al Paese una squadra veramente seria. Se pensate che in questo momento abbiamo ministri come Alfano o la Lorenzin”. Il nodo è quali forze politiche potrebbero dare l’appoggio ad un governo M5s guidato da Luigi Di Maio, dopo le annunciate chiusure da parte del Partito Democratico e di Matteo Renzi. “Ringraziando il cielo il Pd in Parlamento sarà una quota minoritaria, sono contento che si renda conto da solo che sta uscendo di scena – commenta il parlamentare M5s – noi chiederemo di convergere sulla nostra squadra e sul nostro programma a chiunque in Parlamento”. Di Stefano poi esclude la convergenza di Forza Italia sul programma M5s e dunque chi resta? “Da Leu a Potere al Popolo, ma anche a destra: chiunque voglia, anche se spero che Casaponud non entri in Parlamento” conclude Di Stefano