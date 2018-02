Nella sua copertina satirica a Dimartedì (La7), Gene Gnocchi ha esibito alcuni gadget: dalle t-shirt con le scritte su Elsa Fornero e su Giuliano Cazzola a libri di autori assortiti. E ironizza su ‘B. come basta!” di Marco Travaglio (ed. Paperfirst): “Berlusconi ha reagito e ha scritto un libro contro Travaglio: T come Travaglio ti strozzo. Ed era ora che gli rendesse pan per focaccia