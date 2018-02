Video anticipazione (senza audio) di Striscia la Notizia che segnala l’aggressione a Vittorio Brumotti e alla sua troupe, nel quartiere Zen di Palermo. E’ accaduto domenica pomeriggio verso le 16 “quando – come si legge sul sito della trasmissione – durante un’inchiesta sulla droga l’inviato di Striscia la notizia e i suoi collaboratori sono stati insultati, minacciati di morte e aggrediti con lancio di sassi da un folto gruppo di abitanti del quartiere. La troupe di Striscia è rientrata nell’auto blindata per ripararsi dagli aggressori, quando all’improvviso il tetto dell’auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco. Brumotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della Polizia e dei Carabinieri e non hanno riportato ferite”. Il servizio andrà in onda prossimamente su Striscia la notizia.