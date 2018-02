“Chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire ‘sieg heil’ non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, componente di Liberi e Uguali, presente a piazza della Repubblica per il corteo antifascista organizzato dall’Anpi. Bersani bacchetta anche il M5s, che non ha partecipato al corteo: “Sbaglia alla grande oggi chi non sta qui. C’è qui il popolo della Costituzione. Il M5s sta chiuso nella sua monade, deve tornare sulla terra”