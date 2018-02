“Un episodio gravissimo che si inserisce in un clima di sdoganamento del fascismo”, commenta così l’aggressione di stanotte a Perugia Viola Carofalo, leader di Potere al Popolo, incontrano la stampa davanti a Montecitorio. “Forza Nuova e i fascisti sono i mandanti morali”. “Che fanno questi fascisti in circolazione per l’Italia?”, dice Giuseppe Aragno, anche lui candidato per Potere al Popolo alle prossime politiche. “Sembra il 22esimo anno di fascismo. Se un ministro non se ne rende conto, le preoccupazioni per la democrazia le dà anche il governo”