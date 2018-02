Momenti di tensione questa mattina nei pressi della Cavallerizza Reale dove è in corso un convegno sulle regole del ‘dibattito pubblico’ per le grandi infrastrutture a cui avrebbe dovuto partecipare il ministro Graziano Delrio che invece non ci sarà. Alcuni manifestanti che cercavano di forzare il blocco delle forze dell’ordine poste a protezione dell’area dove è in corso l’incontro, sono state respinte. Manifestanti e forze dell’ordine sono entrati in contatto e tra le parti sono volati alcuni spintoni. Un giovane è stato fermato e portato in questura