“Nella costituzione ci sono le istruzioni per archiviare una volta per tutti i fascismi, perché finché non lo facciamo il processo di liberazione non sarà ancora terminato: un paese soggiogato dalla mafia e dai sentimenti fascisti non è un paese libero”. Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, intervenendo alla presentazione dell’appello Mai più Fascismi.