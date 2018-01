Secondo quanto emerge dalle indagini, l'uomo ha avuto frequenti rapporti sessuali con la minore caratterizzati da continue vessazioni e minacce. La madre in diverse occasioni ha partecipato ai rapporti. La ragazza, dopo mesi di violenze, ha trovato la forza di confidarsi con alcuni parenti

Il padre ha violentato la figlia 14enne per un anno e, in alcuni occasioni, agli abusi ha partecipato anche la moglie. Con questa accusa i due, residenti ad Alcamo in provincia di Trapani, sono stati arrestati dalla polizia. La minore, dopo mesi di violenze, ha trovato la forza di confidarsi con alcuni parenti e questo ha consentito l’avvio delle indagini. Il padre, su ordine del gip di Trapani è stato arrestato e portato nel carcere San Giuliano, la moglie al Pagliarelli di Palermo. Davanti agli inquirenti, scrive l’Ansa, l’uomo ha tentato di difendersi sostenendo che i rapporti erano consenzienti.

Secondo quanto emerge dalle indagini, riporta LaPresse, il padre ha avuto frequenti rapporti sessuali con la figlia caratterizzati da continue vessazioni e minacce che servivano a garantire il silenzio. La moglie, scrive ancora l’agenzia, non solo non ha mai denunciato gli abusi, ma in diverse occasioni ha partecipato ai rapporti sessuali con il marito e la figlia.

La scorsa estate, quando aveva tredici anni, la ragazza una sera è crollata raccontando quanto accaduto ad alcuni parenti e amici di famiglia. Messo alle strette, il padre ha deciso di presentarsi in commissariato per raccontare la vicenda. Sentiti gli altri due figli della coppia e altre persone informate sui fatti, la polizia ha informato l’autorità giudiziaria, che dopo aver ascoltato la giovane vittima ha ottenuto l’ordine di arresto per entrambi i coniugi.