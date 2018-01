Celo, celo, manca, celo, sbagliata. Lo scambio delle figurine continua a rimanere un rituale immancabile nelle vite di molti italiani, tanto che anche quest’anno è presente nelle edicole di tutta la Penisola la 57esima edizione dell’album Calciatori 2017-2018, la collezione ufficiale Panini dedicata ai protagonisti del pallone. Un orgoglio per gli appassionati, ma anche per le piccole squadre di provincia come l’Asd Seravezza-Pozzi Calcio, club della Versilia neo promosso nel campionato di serie D, che aspettava fieramente di vedere il suo stemma stampato nel prestigioso album. E qui è arrivata la sorpresa: il logo che hanno trovato nella sezione dedicata alla serie cadetta è sbagliato.

A rivelare l’errore è stato lo stesso presidente della società, Lorenzo Vannucci, in un’intervista al Tirreno. Essere presenti nella collezione Panini “ci riempe di orgoglio naturalmente – ha spiegato al quotidiano toscano – peccato però che il simbolo della nostra squadra sia errato”. “Invece del nostro stemma – ha spiegato Vannucci – hanno infatti inserito un vecchio logo che mostra i gonfaloni di Seravezza e Pietrasanta”. “Non sappiamo chi abbia fornito quel logo né dove lo abbiano preso. Di sicuro però quello non è il nostro simbolo”, ha concluso il presidente.

La società Asd Seravezza-Pozzi Calcio ha già contatto la Panini per informarla dell’errore e, scrive Il Tirreno, ha chiesto che l’album venga ritirato e ristampato con lo stemma corretto. L’edizione però è già in vendita in tutte le edicole: un album di 128 pagine per un totale di 746 figurine, forse troppe, tanto che alla fine sembra esserci scappato l’errore.