Screzio in aula con un giornalista. Protagonista il governatore della Basilicata Marcello Pittella, che in un passaggio della lunga conferenza stampa ha redarguito Leo Amato del Quotidiano del Sud: “Non si innervosisca – gli ha detto – se dovessi prendermela io per tutte le cose che lei scrive dovrei prendere il bazooka…”