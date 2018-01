“Sono contento che Gianluigi Paragone ci chieda di istituire una commissione di inchiesta sulle banche permanente. Ma sono contento che lui si candidi a farne parte”. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio tiene a battesimo Gianluigi Paragone e benedice la sua campagna elettorale, rilanciando la sua idea di un controllo permanente della politica sul sistema bancario: “Oggi diamo il benvenuto a Gianluigi Paragone, che, come molte altre persone oneste e competenti, ha deciso di mettersi in gioco con il MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni partecipando alle parlamentarie. Ci onora con la sua partecipazione e la sua esperienza. Oggi davanti ai risparmiatori truffati delle banche venete ha proposto di istituire una commissione permanente d’inchiesta sulle banche per ribadire che l’Italia tutela il risparmio e non i banchieri. Lo ringrazio. Ora continuiamo ad andare avanti tutti insieme: saranno due mesi caldissimi”