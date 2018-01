Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di Toronto creando il panico tra i passeggeri a bordo che sono stati subiti evacuati grazie agli scivoli di emergenza. Nessun ferito ma solo tanta paura e caos quando un aereo della WestJet proveniente da Cancun, Messico, e in attesa di dirigersi verso il gate è stato urtato da un velivolo della Sunwing che dal gate stava uscendo. A bordo del primo aereo c’erano 168 passeggeri più sei membri dell’equipaggio, l’altro era vuoto. Secondo la Greater Toronto Airports Authority, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un piccolo incendio, l’autorità per la sicurezza dei trasporti ha aperto un’inchiesta sull’incidente.