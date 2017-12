Il giovane, da sei anni autista della Croce Rossa nellla città piemontese ha sporto denuncia per ingiurie contro Giampiero Borzoni. Avevo mio padre grave: chiedo scusa per aver perso le staffe nella concitazione del momento. Sono frasi dette senza alcun intento razzista", si giustifica il numero uno del partito di Matteo Salvini a Vercelli

Ha offeso un dipendente della Croce Rossa Italiana, arrivato in ambulanza a soccorrere il padre. Il motivo? Era un uomo di colore. E il segretario della Lega di Vercelli, Giampiero Borzoni, non ha trovato di meglio che chiamarlo “marocchino di merda“. Il giovane, da sei anni autista della Croce Rossa nellla città piemontese ha sporto denuncia, come raccontato dal periodico locale la Sesia e dall’edizione locale di Repubblica. “Voleva dirmi come fare perché lui è infermiere“, ha spiegato l’autista ai carabinieri, che è addirittura dovuto rimanere sulla porta dell’abitazione del padre di Borzoni: in casa è potuto entrare solo il collega.

Le offese, secondo il giovane, sarebbero continuate anche dopo, al pronto soccorso. “Ha minacciato di farmi licenziare“, ha detto l’autista che alla fine ha deciso di presentare una denuncia. La vicenda è dunque finita all’interno di un fascicolo aperto in procura per ingiurie. “Avevo mio padre grave: chiedo scusa per aver perso le staffe nella concitazione del momento. Sono frasi dette senza alcun intento razzista“, si giustifica Borzoni, numero uno del partito di Matteo Salvini a Vercelli. “Non c’è razzismo né nell’attività politica della Lega, né a livello personale – continua – prova ne è che la sezione di Vercelli ha tesserati anche di provenienza nord-africana con cui siamo amici”. Anche il Pd Vercelli si scaglia contro l’esponente del Carroccio: “Il segretario deve vergognarsi perché ha anteposto le assurde convinzioni razziste alla necessità di prestare soccorso veloce ed efficace a un suo familiare. Il capogruppo della Lega prenda le distanze”, dicono i coordinatori cittadino e provinciale, Gian Paolo De Dominici e Michele Gaietta.