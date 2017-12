“Se sono qui è perché Gualtiero Marchesi per me è stato un grande maestro e mi ha insegnato tanto. Mi ha dato tanta passione e voglia di fare sempre bene, lo spirito vincente e il gioco, aveva sempre una battuta per tutti, una persona molto buona”. Con queste parole lo chef Antonino Cannavacciuolo ha voluto ricordare Gualtiero Marchesi, decano della cucina scomparso lo scorso 26 dicembre a 87 anni. A rendere omaggio al cuoco, i cui funerali sono stati celebrati a Milano presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio, c’era anche Davide Oldani, l’amico Camillo Cova e il pasticcere Iginio Massari. In rappresentanza del Comune di Milano c’era l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno