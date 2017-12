Sergio Mattarella ha sciolto le Camere, chiudendo la legislatura e aprendo la campagna elettorale che si chiuderà con le elezioni politiche il 4 marzo 2018. Ecco uno spaccato di quello che abbiamo visto in questi cinque anni. Dalla conferenza stampa post elezioni del 24 febbraio 2013 di Bersani (“siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto”), al suo incontro con i 5 Stelle in diretta streaming. Dalla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore alla tesissima cerimonia della campanella tra Letta e Renzi. E poi il successo del No al referendum costituzionale con le dimissioni del premier. Fino all’approvazione della legge elettorale e, pochi giorni fa, il passaggio della legge sul biotestamento.