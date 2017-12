Quel posto qualche tempo fa, quando ancora il presidente del Consiglio era Matteo Renzi, doveva essere di Marco Carrai, tornato suo malgrado protagonista delle cronache di questi giorni per via della vicenda di Banca Etruria. Alla fine la decisione di Palazzo Chigi, a guida Paolo Gentiloni, è caduta su Roberto Baldoni, docente di Sistemi distribuiti alla facoltà di Ingegneria dell’informazione alla Sapienza di Roma e direttore del centro di ricerca in Cyberintelligence nello stesso ateneo. Sarà lui il vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (il coordinamento dei servizi segreti) con delega alla cybersecurity. La nomina è stata decisa dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui fanno parte il capo del governo e i ministri competenti.

Baldoni, professionista di alto livello nel settore, avrà il compito di presiedere il Nucleo per la sicurezza cibernetica che serve a dare risposte coordinate agli eventi cibernetici significativi per la sicurezza nazionale in raccordo con tutte le strutture dei ministeri competenti.