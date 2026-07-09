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Ultimo aggiornamento: 9:19

Nuovi raid Usa sull’Iran, Teheran risponde attaccando Kuwait, Qatar e Bahrein. Trump: “La situazione peggiorerà”

di Redazione Esteri
Gli Usa, riferisce Centcom - il Comando Centrale delle Forze armate americane - hanno colpito 90 obiettivi nel corso della nuova ondata di attacchi. Teheran risponde prendendo di mira "un sistema di intercettazione missilistica Patriot in Kuwait, un sistema di allarme rapido in Qatar e serbatoi di carburante in Bahrein con droni kamikaze"
Nuovi raid Usa sull’Iran, Teheran risponde attaccando Kuwait, Qatar e Bahrein. Trump: “La situazione peggiorerà”
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Momenti chiave

  • Trump: "Se Teheran continua a bombardare la nave peggiorerà"
  • Iran: "Ecco cosa abbiamo colpito"
  • Teherano risponde attaccando gli Stati arabi
    • 09:18

      Gli attacchi Usa hanno causato la morte di 14 persone

      Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni: lo afferma il ministero della Salute iraniano, citato da Al Jazeera. Teheran, scrive l’emittente qatarina, segnala esplosioni in diverse città iraniane lungo lo Stretto di Hormuz, tra cui Bushehr, Chabahar, Bandar Abbas e Sirik.  

    • 09:01

      Trump: “Se Teheran continua a bombardare la nave peggiorerà”

      “Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale di ieri da parte dell’Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto”. Lo ha scritto su Truth nella notte il presidente americano Donald Trump commentando gli ultimi raid americani. Il tycoon ha anche pubblicato alcune foto che mostrerebbero i bombardamenti.  

    • 08:59

      Iran: “Ecco cosa abbiamo colpito”

      L’esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira giovedì siti in Kuwait, Qatar e Bahrein con droni d’attacco kamikaze, secondo quanto riportato dai media statali, in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti in precedenza nella stessa giornata. L’esercito ha affermato che, “in continuità con gli attacchi dell’esercito della Repubblica islamica dell’Iran contro le basi statunitensi nella regione”, ha preso di mira un sistema di intercettazione missilistica Patriot in Kuwait, un sistema di allarme rapido in Qatar e serbatoi di carburante in Bahrein con droni kamikaze di vario tipo”.

    • 08:58

      Teherano risponde attaccando gli Stati arabi

      Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei contro l’Iran. La risposta di Teheran è pressoché immediata: vengono colpiti gli Stati arabi del Golfo. Questa mattina presto gli Usa hanno infatti sferrato altri attacchi aerei contro l’Iran. Teheran ha preso di mira il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. 

    • 08:58

      Capo negoziatore iraniano agli Usa: “Hormuz apre solo con gli accordi iraniani”

      “L’America non ha ancora imparato che l’arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Per essere chiari: provate, e ne pagherete le conseguenze”. Lo ha scritto in un post sul suo account X Mohammad Bagher Ghalibaf presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l’Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. “Non sprecate energie, che affonderete ancora di più – aggiunge – lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane”. Le parole di Ghalibaf sono state riprese anche dall’agenzia iraniana Fars

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