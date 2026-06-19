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Ultimo aggiornamento: 13:20

Libano, nuovi raid di Israele: almeno 25 morti. Netanyahu: “Resteremo nel sud, Hezbollah pagherà”. Teheran fa saltare i colloqui con gli Usa

di Redazione Esteri
Le Idf bombardano dopo l'uccisione di 4 militari. L'Iran non invia la delegazione in Svizzera, dove erano previste le trattative sul memorandum: "Prima di riprendere stop agli attacchi"
Libano, nuovi raid di Israele: almeno 25 morti. Netanyahu: “Resteremo nel sud, Hezbollah pagherà”. Teheran fa saltare i colloqui con gli Usa
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In Evidenza

Israele, Netanyahu: “Resteremo in Libano, Hezbollah pagherà caro”

“Questa mattina ho tenuto una riunione di valutazione della situazione con il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore. Le mie istruzioni sono chiare: Israele non tollererà attacchi contro i nostri soldati o il nostro territorio e farà pagare a caro prezzo a Hezbollah questi attacchi”. Lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una nota. “Come ho chiarito inequivocabilmente, anche ieri: Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale finché sarà necessario per proteggere le comunità del nord”.

Momenti chiave

  • Media libanesi: "Almeno 25 morti nei raid israeliani"
  • Israele, Netanyahu: "Resteremo in Libano, Hezbollah pagherà caro"
  • Libano, Israele: "Abbiamo attaccato 80 obiettivi, eliminate decine di terroristi"
  • L'Iran ha chiesto garanzie sulla fine degli attacchi in Libano
  • Idf: "Eliminati decine di terroristi"
  • "Colloqui Usa-Iran saltati per i raid di Israele in Libano"
  • Capo negoziatore iraniano: "Colloqui vincolati alle nostre linee rosse"
  • Idf: "Attaccate infrastrutture di Hezbollah"
  • Ben-Gvir: "Tutto il Libano deve bruciare"
  • Beirut: "Almeno 18 morti nei raid israeliani"
  • Idf: "Quattro militari uccisi da Hezbollah in Libano"
  • Nuovi raid israeliani sul Libano, almeno 16 morti
  • I colloqui in Svizzera rinviati a tempo indeterminato
  • Trump: "L'accordo è una resa incondizionata di Teheran"
  • Trump: "Non ci sono limiti al mio potere"
  • Vance non partirà per i negoziati in Svizzera
    • 13:18

      Hezbollah: “Israele non ha mai rispettato un patto dal 2024”

      “Confutando le affermazioni del nemico israeliano secondo cui Hezbollah avrebbe violato il cessate il fuoco, la Resistenza Islamica afferma che il nemico non ha mai rispettato alcun accordo di cessate il fuoco dal 27 novembre 2024 al 16 aprile 2026, fino agli esiti del recente accordo iraniano-americano, che nella sua prima clausola prevedeva la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso”. Così Hezbollah in una nota riportata dall’agenzia libanese Nna.

    • 13:02

      Media libanesi: “Almeno 25 morti nei raid israeliani”

      Almeno 25 persone sono state uccise nelle ultime ore dai bombardamenti israeliani nel sud del Libano, mentre Israele ha lanciato una nuova offensiva massiccia su Nabatiye, Tiro, la Bekaa e i villaggi circostanti. Lo riferiscono l’agenzia governativa di notizie libanese (Nna) e media di Beirut secondo cui le vittime sono in gran parte famiglie rientrate nelle case colpite dai raid e soccorritori accorsi sui luoghi dei bombardamenti. L’escalation è seguita all’annuncio della morte di quattro soldati delle forze israeliane di occupazione, colpiti da Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime ore di combattimenti. Secondo le stesse fonti, più di 50 raid israeliani hanno colpito Nabatiye e i centri vicini, tra cui Haruf, Doueir, Jibshit, Bfaruwe, Habbush, Toul e Deir Zahrani.

    • 12:51

      Israele, Netanyahu: “Resteremo in Libano, Hezbollah pagherà caro”

      “Questa mattina ho tenuto una riunione di valutazione della situazione con il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore. Le mie istruzioni sono chiare: Israele non tollererà attacchi contro i nostri soldati o il nostro territorio e farà pagare a caro prezzo a Hezbollah questi attacchi”. Lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una nota. “Come ho chiarito inequivocabilmente, anche ieri: Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale finché sarà necessario per proteggere le comunità del nord”.

    • 12:38

      Libano, Israele: “Abbiamo attaccato 80 obiettivi, eliminate decine di terroristi”

      “In risposta alle violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah, nel corso della notte l’Idf ha attaccato oltre 80 obiettivi nell’area di Nabatieh e altre zone nel sud del Libano. Decine di terroristi di Hezbollah sono stati eliminati. Inoltre, l’Idf ha eliminato due terroristi che stavano scappando su una motocicletta da una zona da cui avevano lanciato razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano”. Lo comunica il portavoce dell’Idf in una nota, aggiungendo che, in un raid oggi nella zona della Bekaa, l’esercito ha preso di mira “due quartieri generali di Hezbollah da cui stavano operando terroristi dell’organizzazione”.

    • 12:20

      L’Iran ha chiesto garanzie sulla fine degli attacchi in Libano

      L’Iran ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità in Libano prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Lo riferisce alla Cnn un diplomatico a conoscenza della questione, affermando che “i mediatori stanno attualmente lavorando” per risolvere lo stallo. La fonte ha descritto i colloqui previsti come “temporaneamente sospesi a seguito degli attacchi israeliani in Libano”, senza specificare quando i mediatori prevedano una ripresa.

    • 12:18

      Araghchi a Khamenei: “Faremo ogni sforzo per proteggere i nostri interessi”

      “Le assicuro che tutta la potenza dell’apparato di politica estera del Paese sarà impiegata per garantire i supremi interessi della Repubblica islamica dell’Iran, proteggere i diritti della nobile nazione iraniana e salvaguardare la dignità, l’indipendenza e l’autorità di questa terra, nel quadro dei principi e dei fondamenti auspicati. Non risparmieremo alcuno sforzo per raggiungere questi obiettivi e proteggere gli interessi nazionali”. Lo scrive il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi, in un messaggio inviato alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

    • 11:56

      Idf: “Eliminati decine di terroristi”

      “In risposta alle violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah, nel corso della notte le Idf hanno attaccato oltre ottanta obiettivi nell’area di Nabatieh e altre zone nel sud del Libano. Inoltre, decine di terroristi di Hezbollah che operavano nei centri di comando sono stati eliminati. Inoltre, le Idf hanno eliminato due terroristi che stavano scappando su una motocicletta da una zona da cui avevano lanciato razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano”. Lo comunica il portavoce delle Idf in una nota, aggiungendo che, in un raid oggi nella zona della Bekaa, l’esercito ha preso di mira “due quartieri generali di Hezbollah da cui stavano operando terroristi dell’organizzazione”.

    • 11:37

      “Colloqui Usa-Iran saltati per i raid di Israele in Libano”

      “I colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera sono stati rinviati a causa della serie di attacchi aerei letali sferrati da Israele nel Libano meridionale”. Lo scrive il Financial Times, citando “tre fonti informate sulla questione” secondo cui Teheran non ha inviato una delegazione a causa dei raid. “Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino, come previsto dall’accordo firmato, e i mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione”, ha dichiarato un diplomatico al quotidiano economico-finanziario.

    • 11:32

      Tajani: “Con l’accordo Usa-Iran si abbasserà il costo del petrolio”

      “L’accordo firmato tra Usa e Iran ci fa tirare un sospiro di sollievo, soprattuto dà respiro alla nostra economia. La ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz significa che si abbasserà il costo del petrolio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della presentazione della campagna “Viaggiare sicuri 2026” presso l’Unità di Crisi della Farnesina. “Dopo la riapertura di Hormuz non possono esserci speculazioni in questo momento sul petrolio. Come la situazione è migliorata, deve migliorare anche il costo del petrolio. È il momento di riportare le cose a com’erano prima”, ha aggiunto Tajani.