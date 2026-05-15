Xi Jinping: “Incontro storico con Trump, rafforzata la fiducia reciproca”

“Questa visita è storica e di riferimento. Insieme, abbiamo affermato la nuova posizione di un rapporto Cina-Usa costruttivo, strategico e stabile”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, secondo quanto riportato da Cctv, riferendosi alla visita del presidente Usa Donald Trump in Cina, che volge al termine. Sono state rese note poche informazioni su eventuali accordi mentre Donald Trump e Xi pranzavano a porte chiuse a Zhongnanhai a Pechino, ma Xi ha parlato di una svolta positiva nei rapporti fra i due Paesi. “La visita è anche utile per promuovere la comprensione reciproca, approfondire la fiducia l’uno nell’altro e aumentare il benessere dei cittadini di entrambi i paesi”, ha aggiunto Xi. Il leader cinese ha affermato che entrambi i Paesi dovrebbero attuare “l’importante consenso” raggiunto durante la visita di Trump e mantenere il rapporto sulla strada giusta.

Qualche ora prima anche un portavoce del ministero degli Esteri cinese aveva dichiarato che gli incontri fra Trump e Xi hanno rafforzato la fiducia, aggiungendo che hanno promosso la comprensione reciproca, favorito la cooperazione e infuso “stabilità” nel mondo. “I due capi di Stato hanno inoltre raggiunto un importante consenso su come gestire adeguatamente le reciproche preoccupazioni e hanno concordato di rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni internazionali e regionali”, ha affermato il portavoce, riferendo che Xi e Trump hanno concordato un nuovo quadro di “stabilità strategica e costruttiva” per i loro Paesi.