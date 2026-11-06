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Daspo di cinque anni per il tifoso del Ferencváros che, prima della partita di Europa League contro il Milan, si era presentato in piazza Duomo con una maglietta raffigurante il volto di Benito Mussolini. Il 50enne ungherese è stato individuato dalla Polizia ai tornelli dello stadio Meazza, identificato e denunciato per apologia di fascismo. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Milano, Bruno Megale, e impedirà all’uomo di accedere agli impianti sportivi italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea in occasione delle manifestazioni calcistiche.

L’uomo era stato notato nel primo pomeriggio in piazza Duomo, dove si erano radunati circa 4mila tifosi ungheresi in attesa della sfida contro il Milan. Gli agenti lo hanno riconosciuto durante le operazioni di filtraggio allo stadio e gli hanno sequestrato la maglietta. Il cinquantenne è stato inoltre indagato nell’ambito della normativa prevista dalla Legge Mancino, che contrasta le manifestazioni di odio razziale, etnico, nazionale e religioso e vieta l’esibizione di simboli legati a organizzazioni discriminatorie.

La giornata milanese dei tifosi del Ferencváros era stata accompagnata anche dalla presenza di un centinaio di ultras di estrema destra, che in piazza Duomo avevano esposto striscioni con messaggi in difesa dell’Europa e contro il movimento Lgbt. Tra questi la scritta “We have to defend Europe”. La Questura ha fatto sapere che sono ancora in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili di altre condotte che potrebbero configurare reati e che si sono verificate in piazza Duomo prima della partita.