LE PAGELLE | Nella due notti europea le italiana portano a casa 8 punti, con le grandi prestazioni del Napoli contro il City e dei giallorossi a Parigi. Il capolavoro di Bellingham merita un 9, la catastrofe dello Slovan Bratislava è da 4

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Gli otto punti conquistati da Como (1-0 sull’Aek), Inter (2-0 contro lo Stoccarda), Napoli (2-2 sul campo del Manchester City) e Roma (2-2 in casa dei campioni in carica del Psg) sono la matematica del rendimento delle quattro squadre italiane in Champions. Ma questa quinta giornata ha scritto anche pagine letterarie: la prestazione autoritaria del Napoli contro Haaland e i suoi fratelli, il coraggio e la bellezza della Roma al Parco dei Principi. Varie ed eventuali: il quinto successo del Real Madrid (5-1 contro il Psv), il 3-0 del Liverpool a Bruges, il 2-2 tra Sporting Lisbona e Manchester United, il 4-1 del Barcellona nella tana del Sabah, il quarto successo del Como che sale al terzo posto in classifica.

IN

9 BELLINGHAM

Il gol dell’inglese, controllo, palleggio e botta al volo di esterno, appartiene alla categoria dei capolavori unici. La BBC, esaltata, apre il dibattito: Jude è il miglior centrocampista del mondo? Mourinho vota sì: “Ha fisicità, tecnica, intelligenza tattica, ambizione. Ha assolutamente tutto. È straordinario e per me, senza alcun dubbio, è il miglior centrocampista del mondo”.

8,5 IL 2-1 DEL NAPOLI

L’azione che porta al 2-1 di Lang, avviata da Politano con una grande intuizione, rifinita da Spinazzola e chiusa dall’olandese con un destro al volo, è uno dei migliori gesti tecnici di questa due giorni di Champions. Applausi. Come quelli riservati dalla sua vecchia tifoseria a De Bruyne: bel gesto.

8 ROMA

Gasperini schiera una formazione a sorpresa: dentro Castro, Pisilli e De Roon, fuori Malen, Dybala e Cristante. Il Psg ha illustri assenti (Kvara e Doué per dire) e Marquinhos in panchina, ma il match è di assoluto livello e la Roma, nella roccaforte dei campioni d’Europa, fa un figurone. Passa in vantaggio (Hermoso), viene ripresa e sorpassata, ma con l’inserimento del trio rimasto fino a quel momento a guardare, agguanta il pareggio su rigore, con Malen. Il 2-2 lascia i giallorossi fuori dall’area playoff, ma il calendario favorevole è un inno all’ottimismo. Menzione speciale per Hermoso: gol e insuperabile in difesa. Splendido il duello Hakimi-Wesley: roba da film western.

8 LAUTARO

C’è un’Inter con Lautaro e c’è un’Inter senza: bisogna farsene una ragione. Il secondo gol allo Stoccarda è firmato dall’argentino con un colpo a effetto: grandissimo giocatore.

OUT

5 LAMMENS

L’errore in uscita del portiere del Manchester United regala il 2-2 allo Sporting e rovina la serata di Mauricio Pochettino. Dopo il 4-0 incassato all’Anfield contro il Liverpool, l’allenatore argentino ha visto andare in frantumi il primo successo alla guida dei Red Devils.

5 BAYERN

Sarà un caso, ma senza Harry Kane che starà fuori a lungo dopo l’infortunio alla caviglia, i tedeschi perdono 2-1 nello stadio del Lille, guidato da Davide Ancelotti. Decisiva l’autorete di Pavlovic e i francesi respirano, con il primo successo in cinque gare.

5 ASTON VILLA

Non sta vivendo un buon momento la squadra di Birmingham: lo 0-1 sul campo del Galatasaray conferma l’appannamento generale. In certe occasioni servirebbe un attaccante come Malen, ma Emery lo utilizzava in una posizione sbagliata e lo ha consegnato alla Roma. Errore grave.

4 SLOVAN BRATISLAVA

Quinto ko su cinque, un gol fatto e diciotto subiti, differenza reti -18: una catastrofe.