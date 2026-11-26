Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Viaggio da dimenticare per il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic, impegnato oggi, giovedì 26 novembre alle 18:45, in Europa League. L’aereo del club turco, diretto in Georgia per la sfida in campo neutro contro gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva, è stato infatti costretto all’atterraggio di emergenza per le forti turbolenze, dopo essere stato colpito più volte da un fulmine. A causa del maltempo, ieri il velivolo è atterrato in Turchia, all’aeroporto di Rize-Artvin.

La squadra ha così deciso di proseguire il viaggio via terra, in autobus per circa tre ore, e ha dovuto annullare tutti gli impegni con la stampa previsti per il tardo pomeriggio di ieri. A raccontare l’esperienza è stato il direttore sportivo Önder Özen, ai microfoni di Trt Sport: “Molti erano curiosi di sapere cosa fosse successo, se ne parlava durante tutto il viaggio. È stato un volo piuttosto rischioso, abbiamo evitato per un soffio un incidente. Il pilota ha preso una decisione molto saggia, rinunciando all’atterraggio all’ultimo momento. Probabilmente si è reso conto che non c’erano le condizioni per atterrare mentre stava effettuando la manovra“.

Il ds ha poi concluso: “Pensavo di non avere paura di volare, lo dicevo sempre, ma mi sbagliavo. Eravamo tutti spaventati, ed è perfettamente normale: ognuno ha i propri affetti e desidera tornare a casa dalle persone a cui vuole bene. È stata un’esperienza che non avevo mai vissuto prima, una delle situazioni più pericolose a cui abbia mai assistito“. Ma perché il Besiktas ha dovuto viaggiare, pur giocando in casa? La sfida di Europa League di oggi, giovedì 26 novembre (calcio d’inizio alle 18:45), sarebbe in casa della squadra di Istanbul, ma si gioca in Georgia perché i club israeliani – e quindi anche l’Hapoel Beer Sheva – non possono giocare in Turchia. Questo perché la Uefa ha deciso di spostare questi incontri in sedi neutrali, considerando le note tensioni diplomatiche tra le due nazioni. “È stato il volo peggiore della nostra vita” hanno raccontato alcuni dirigenti del club ai microfoni di TRT Sport dopo l’atterraggio di emergenza.