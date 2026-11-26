Il capitano del club bavarese (in assenza di Neuer) si è schierato con il compagno con delle critiche non troppo velate nei confronti di Hoeness e Rummenigge: "È inaccettabile"

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il caso Jamal Musiala continua a far discutere in casa Bayern Monaco. A prendere posizione è stato Joshua Kimmich, che dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lille in Champions League ha criticato apertamente il modo in cui alcuni dirigenti del club hanno affrontato pubblicamente la situazione del compagno di squadra. Nelle ultime settimane, infatti, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen avevano espresso dubbi sulle possibilità che il trequartista tedesco, alle prese con un lungo percorso di recupero dopo diversi problemi fisici, potesse tornare ai livelli precedenti. Rummenigge, in particolare, aveva anche sollevato la questione del suo ingaggio, superiore ai 25 milioni di euro a stagione, ipotizzando un confronto con i suoi rappresentanti qualora il giocatore non fosse riuscito a recuperare completamente la condizione. Musiala è infatti collassato per due volte in pochi giorni in estate e il motivo è una disfunzione neurologica che gli provoca brevi episodi di assenza.

“Quello che non capisco è il modo in cui questa vicenda viene discussa pubblicamente. Non dovrebbe succedere, soprattutto a spese di un giocatore. È vero che il club viene prima di tutto e che è più importante del singolo calciatore, ma non può esserlo della persona. È assolutamente inaccettabile e non è il modo di comportarsi del Bayern“, ha dichiarato Kimmich dopo la partita di Lille. Il centrocampista, che ha indossato la fascia di capitano in assenza dell’infortunato Manuel Neuer, ha poi ribadito che le eventuali critiche sul rendimento sportivo dei giocatori sono legittime, ma che questioni delicate come quella di Musiala dovrebbero essere affrontate in privato, senza esporre pubblicamente il diretto interessato. “Quando si parla delle prestazioni dei calciatori, le critiche sono comprensibili e dobbiamo accettarle. Fa parte del nostro lavoro. Ma in questo caso si tratta di qualcosa di diverso, che andrebbe risolto internamente e non davanti a tutti. Soprattutto in un club come il Bayern, che dovrebbe rappresentare lo spirito di squadra e la coesione. Quello che è successo mi ha davvero sorpreso“.

Kimmich ha anche spiegato di aver già manifestato il proprio dissenso all’interno del club. Secondo il vice-capitano, il confronto con Musiala e con i suoi agenti avrebbe dovuto precedere qualsiasi dichiarazione pubblica: “È una questione che si può discutere direttamente con Jamal o con i suoi rappresentanti. Ho letto che alla fine si sono incontrati, ma probabilmente sarebbe stato meglio farlo prima di rilasciare certe dichiarazioni“.

Il riferimento è all’incontro avvenuto martedì tra i rappresentanti del giocatore e i dirigenti del Bayern Monaco. Un confronto che, secondo il direttore sportivo Max Eberl, ha permesso di riportare la situazione su binari più distesi. Le parti avrebbero concordato sulla necessità di abbassare i toni, evitare ulteriori dichiarazioni pubbliche e concentrarsi sul recupero del calciatore, garantendogli tutto il sostegno necessario.

Kimmich si è detto fiducioso sulla possibilità di ricomporre la frattura, ricordando anche una propria esperienza personale: “Anch’io ho attraversato un periodo difficile, finito al centro del dibattito pubblico. All’inizio pensavo che certe situazioni non potessero più essere risolte, ma quando le persone si siedono e parlano in modo costruttivo, la fiducia può essere ricostruita. Spero che anche in questo caso si possa trovare un punto d’incontro“.

Il centrocampista ha infine difeso il compagno, sottolineando la sua dedizione quotidiana nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. “Vedo Jamal ogni giorno. So quanto si impegna, quanto lavora e quanto desideri tornare al massimo livello. Non è una questione di professionalità: è sempre presente, dà tutto in allenamento e ha voglia di stare con la squadra“. La conclusione di Kimmich è stata un messaggio di sostegno esplicito: “Jamal ha il nostro pieno appoggio. Sono convinto che abbia anche quello del club, nonostante alcune dichiarazioni possano aver fatto pensare il contrario. Spero che senta che siamo tutti dalla sua parte: la squadra, i dirigenti e l’intero Bayern“.