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Un attacco hacker ha colpito i sistemi della Fifa, portando alla sottrazione di informazioni riservate e dati personali. A ricostruire l’accaduto è il portale specializzato in cybersecurity The Record, a cui l’organizzazione calcistica con sede in Svizzera ha confermato la violazione, precisando che i pirati informatici hanno ottenuto un “accesso non autorizzato a un insieme limitato di informazioni personali e aziendali”. Tra i dati sottratti ci sarebbero però anche documenti finanziari e legali, oltre che informazioni riservate sui vertici della federazione.

Pur mantenendo il riserbo sugli ulteriori dettagli tecnici dell’incidente, un portavoce della Fifa ha reso noto che l’organismo sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e con le forze dell’ordine. L’ente ha inoltre espresso una dura condanna verso la sottrazione e l’eventuale diffusione illecita del materiale, definendo l’accaduto una “violazione grave e inaccettabile della privacy” con possibili conseguenze rilevanti per i soggetti coinvolti.

La rivendicazione risale alla scorsa settimana, quando il gruppo di criminalità informatica Handsome Boy Hacking Club (HBHC) ha dichiarato di aver prelevato più di 12 gigabyte di file dai server della federazione internazionale. Secondo quanto riferito dagli stessi hacker, al furto è seguito un tentativo di estorsione ai danni dell’ente, che però non è andato a buon fine. Nel bottino digitale figurerebbero documenti d’identità e pratiche relative all’immigrazione, atti legali e finanziari, oltre a dossier riservati sui vertici e sulla governance.

L’episodio si inserisce in una serie di attacchi hacker che hanno recentemente interessato il calcio europeo. Lunedì scorso anche la Liga spagnola ha denunciato un attacco ai propri servizi digitali e a quelli di diverse società del campionato, con il conseguente furto di dati personali dei tifosi. Nei mesi scorsi analoghe problematiche avevano riguardato la Federazione calcistica francese, colpita nel 2025, e il club olandese dell’Ajax, vicenda quest’ultima che a maggio ha portato all’arresto di un sospettato di 35 anni da parte della polizia olandese.