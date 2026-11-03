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Succede tutto nei minuti finale di Tenerife-Andorra, match di seconda divisione spagnola giocato lunedì sera. La partita è sul punteggio di 2 a 2, la squadra ospite è tutta sbilanciata nella metà campo avversaria quando un calciatore biancoblu spazza un pallone e lancia in campo aperto l’attaccante 30enne Jesús de Miguel. Il portiere dell’Andorra, Jesús Owono, tenta un disperato intervento a metà campo per bloccare il contropiede: l’entrata è scomposta, l’impatto violentissimo. Jesús de Miguel cade a terra e non si rialza più. Morirà la mattina di oggi, martedì 3 novembre, all’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, a Santa Cruz.

Il video della partita mostra la violenza dell’impatto. Il portiere dell’Andorra ha travolto a tutta velocità l’attaccante, che stava correndo nella direzione opposta. Purtroppo, Owono ha colpito il De Miguel alla testa ma soprattutto alla parte alta del torace. Quel colpo è stato fatale. L’arbitro ha immediatamente espulso l’estremo difensore, mentre i calciatori in campo si accorgevano delle condizioni gravissime dell’attaccante, chiedendo l’immediato intervento dei medici. Si vedono i sanitari che circondano il calciatore 30enne, per prestargli i primi soccorsi. Poi la corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Il video